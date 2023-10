Cocô de vaca e treta marcam dia em A Fazenda 15 após saída de Cariúcha

Após a saída de Cariúcha de A Fazenda 2023 (Record), os 19 peões restantes no jogo passaram mais um dia comum na sede do reality show rural.

A cantora, contudo, ainda foi bastante citada por seus aliados e amigos.

Confira os principais acontecimentos do dia:

Cocô de vaca

Jaquelline foi surpreendida pela vaca Mimosa e deu um berro.

O animal fez cocô e pisou em cima. Com isso, a ex-BBB se desesperou e começou a gritar. Depois, pediu para que a vaca tivesse paciência enquanto limpava tudo.

Jaquelline: "Rapaz, você não cagou... você disseminou."

Jaquelline: "Que cagada, hein, minha filha?!"

Jaquelline: "Já cagou e já limpei."

Em papo com outros peões, comentou que recebeu "uma jatada" de leite da vaca de um lado e um monte de cocô do outro. Mesmo após o imprevisto, Jaquelline pediu desculpas para o animal pela demora em seu trato.

Essa não é a primeira vez que a vaca surpreende um participante em A Fazenda 15. Com Jenny, o animal chegou até a dar uma rabada e sujou o cabelo da peoa com cocô.

90% coisa boa

A Fazenda 2023: Aliadas comentam sobre eliminação de Cariúcha Imagem: Reprodução/PlayPlus

Apesar de Cariúcha ter sido eliminada, suas aliadas acreditam que a peoa fez um bom jogo e entregou coisas boas para o público.

Lily: "A gente está numa situação onde o público está vendo, a gente não sabe o quanto, mas a gente sabe que é um dos assuntos mais comentados. Isso já é uma parada que é muita gente julgando, dando sua própria opinião."

Jenny: "A gente já é julgado lá fora."

Lily: "É muita coragem de cada um ter saído de casa, da sua zona de conforto para poder estar aqui, se expondo."

Alicia: "A gente não sabe como isso estava sendo visto lá fora. Se realmente estava uma situação crítica, que bom que ela pôde sair a tempo de não virar uma coisa ainda pior. Ela mesma disse ontem: 'Deus sabe de tudo', e tenho certeza que, mesmo que seja a pior das hipóteses, seja canceladíssima, até assim, tenho certeza de que, daqui a um tempo, vira comédia. Ela conseguiu mostrar coisa boa."

Simioni: "90% foi coisa boa... eu conversava muito com ela, 'Cariúcha, não é que eu fico tentando mudar seu jeito, tem coisa que não tem necessidade. 'Ai, eu não consigo, é meu jeito'. Tem que conseguir, a gente não pode nascer e morrer da mesma forma."

Jenny: "Acho que ela mostrou quem era a Alessandra, e não a Cariúcha. Ela estava muito focada no personagem, artista Cariúcha..."

Simioni: "Não acho que ela foi um personagem, nem acho que Cariúcha é um personagem e a Alessandra é uma pessoa. Acho que ela deixou de ser quem ela era nesses últimos dias, porque ela ficou magoada, ela estava triste... parecia que o olhar dela estava pedindo socorro, estava sentindo, como se alma dela estivesse querendo gritar e ela segurando."

Desconfianças

Deitada no quarto com Jaquelline, Nadja perguntou por que Kally estava se afastando dela.

Nadja: "Por que Kally se afastou de mim?"

Nadja: "Não está olhando na minha cara, não fiz nada para ela..."

Jaquelline: "Ela falou que não queria se envolver em briga dos outros..."

Nos últimos dias, Kally reclamou de Nadja e de sua posição no jogo. Para a cantora, é importante manter várias amizades no reality, ao contrário do que Nadja pensa.

Mini treta

A Fazenda 2023: Nadja e Jaquelline tem mini treta por pó descolorante Imagem: Reprodução/PlayPlus

Enquanto se arrumavam para a gravação do Hora do Faro com a participação de Cariúcha, Nadja e Jaquelline tiveram uma mini treta.

O motivo: um pó descolorante.

Nadja: "A pessoa quer tonalizar e bota pó descolorante, aí é demais! Aí quer botar a culpa em mim".

Jaque retrucou que não possuia experiência: "Amiga, nunca fiz esses negócios em casa."

Diante da insistência de Nadja, Jaque se irritou e elevou o tom: "Tá bom, Nadja, já deu, para de dar show por favor! Já resolvi aqui."

Nadja, por sua vez, retrucou a amiga. "Quem tá dando show é você. Tá dizendo que é minha culpa. É problema seu, você entendeu errado. Eu tava tomando banho. Você estava com três produtos na mão..."

Jaque: "Tá bom, Nadja você tá certa, quem errou fui eu!"

Enquanto a influenciadora continuava, Jaque tentava cortá-la: Tá ótimo! Já deu, ou vai continuar falando igual rádio?"

Nadja: "Quem tá dando show aqui é você."