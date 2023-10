Rachel e Nadja tem climão em A Fazenda 15: 'Não preciso provar nada'

Após a gravação do Hora do Faro (Record) que será exibido no domingo (15), Rachel e Nadja passaram por um climão em A Fazenda 2023 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Jogo com Paiol. O estopim para o climão entre as duas foi Nadja questionar Rachel se a peoa estava jogando junto com Cezar Black.

Rachel: "Não. Black é do outro grupo. Seria até contraditório a gente jogar com o Cezar Black. Por que a gente jogaria com ele?"

Nadja não quis dizer quem foi a pessoa que repassou a "fofoca" de Rachel e a jornalista retrucou. " Você não confia em mim pra falar quem fez fofoca, eu não posso provar nada, Nadja, quem quiser confiar em mim confie, não preciso provar nada pra ninguém".

Nadja apontou diz que não se sente segura com ninguém e Rachel, então, questionou porque Nadja anda com eles, sendo que não confia neles.

Sozinha com André, a jornalista desabafou e se mostrou irritada com o questionamento da ex integrante do Paiol.

Rachel: "Só faltava essa! Eu ter que me explicar para Nadja, porque ela ouviu uma fofoca que estou no grupo do Paiol. Era só que me faltava, eu ter que me explicar pra essa menina"..