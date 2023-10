Casa do criador de Snoopy está à venda por R$ 20 milhões; veja fotos

A residência do criador do personagem Snoopy, Charles Schulz, localizada na Califórnia, Estados Unidos, está à venda por US$ 4 milhões, o equivalente a R$ 20,1 milhões.

A propriedade é única e serviu como centro de criatividade e reuniões familiares desde a sua construção, em 1996. O local estava em um terreno de 100 mil metros quadrados, porém, em 1971, a família decidiu doar parte para uma igreja local.