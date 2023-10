Cariúcha sobre decepção com Simioni: 'Gosta de usar as pessoas como canhão'

Durante a Live do Eliminado (Youtube) com Lucas Selfie, Cariúcha, a terceira eliminada de A Fazenda 2023 (Record), voltou a comentar sua decepção com Kamila Simioni.

Cariúcha assistiu a vídeos da peoa - que era sua aliada - criticando seu jogo e suas atitudes.

Ao comentar um possível atrito entre Rachel e Simioni, Cariúcha comentou: "Rachel é inteligente, não caiu na lábia dela [Simioni]'.

Ela disse não achar que Rachel e Simioni tenham um embate no futuro, "'a não ser que a Simioni encontre outra trouxa pra comprar esse barulho. Me senti trouxa vendo esses vídeos. Fui usada".

Ela gosta de usar as pessoas como canhão. (...) Eu me doei pra ela, fui amiga dela. Cariúcha

Cariúcha disse não ter certeza se a fake news quanto a fala de Rachel sobre o cuspe foi "plantada" por Simioni, mas que ainda iria analisar isso mais. "Ela me explicou até como falar. E eu tonta. Como fui burra".

Questionada por Lucas Selfie quem preferia salvar numa roça entre Simioni e Rachel [sua rival declarada na casa], Cariúcha disse preferir Rachel, pois "melhor um inimigo declarado".