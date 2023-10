Cariúcha reage a live que Jojo fez para sua eliminação em A Fazenda 15

Durante a Live do Eliminado (Youtube) com Lucas Selfie, Cariúcha, a terceira eliminada de A Fazenda 2023 (Record), reagiu à live que Jojo Todynho fez para celebrar sua eliminação.

Cariúcha: "Tá com tempo, né? A pessoa tá com tempo. Me senti lisonjeada. Obrigada, Jojo, adorei! Usando seu engajamento pra me dar engajamento, muito obrigada. Estourou até champagne. É bom que abre os caminhos e traz uns bofes. Tô me sentindo a Anitta".

"Eu tô incomodando, né? Ela tá com tempo", completou.

Cariúcha acrescentou ainda que em momento nenhum no jogo citou o nome de Jojo e que Rachel fazia isso. "As pessoas cismam em me comparar com a Jojo. Em nenhum momento no jogo, eu nunca toquei no nome dela. Ela [Rachel] vivia falando isso para eu me exaltar".

A cantora contou sobre o tempo que passou na casa. "Imagina você ficar num lugar em que você é metralhado o dia todo, porque você fala alto, porque você canta. O povo lá quer dormir 15h, 16h".

Cariúcha também detonou Rachel. "Ela dorme o dia todo. Faz nada. Ela é muito princesa. Ela se acha melhor que todo mundo".

O que considera jogo sujo. "As pessoas fingem um personagem. Montam um personagem".

Ela ainda comentou sobre a decepção com falas de Simioni. "É melhor você ter um inimigo declarado do que um amigo falso. Ela falava por trás de mim, pelas minhas costas, que era limitada. Eu tô analisando ainda se ela foi falsa porque eu tô custando a acreditar nisso".

A peoa ainda revelou que entraria na edição anterior. "Eu ia entrar na Fazenda 14. Ia ser o caos, porque foi aquela Fazenda do Caos".

"Gastou uma champanhe pra Cariúcha, me senti lisonjeada... estou me sentindo a Anitta", dispara ex-peoa ao assistir os stories de Jojo 🗣️🔥 #LiveDoEliminado pic.twitter.com/CT8VmYbxVo -- A Fazenda (@afazendarecord) October 14, 2023