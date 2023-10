Indiretas e indenização: a desavença entre Cariúcha e Jojo Todynho

Cariúcha foi eliminada de A Fazenda 2023 (Record) e era uma das inimigas de Jojo Todynho, que venceu sua edição do reality rural. A famosa até chegou a detonar a rival enquanto estava confinada.

A seguir, relembre a treta entre as duas e o que a cantora comentou sobre a peoa desta temporada do programa.

Qual é a treta entre Jojo Todynho e Cariúcha?

Jojo Todynho e Caríucha se desentenderam mais de uma vez Imagem: Reprodução/Instagram

A desavença entre as duas começou em maio deste ano, após Cariúcha acusar Jojo de homofobia e de ter causado uma briga entre Anitta e Pabllo Vittar.

A funkeira também disse que a vencedora de A Fazenda 12 comprava o namorado, Renato Santiago, com presentes caros: "A frase do dia é: 'não se compra amor, se conquista'. Você não é a boa? Cadê a boa que tem que pagar macho para ter. Se não pagar macho, não tem macho".

Enfurecida, Jojo respondeu: "Você é f*dida! Nem morrendo e nascendo de novo você vai ser uma Jojo, minha fã! Você não vai chegar ao meu patamar nunca! Nem para entrar em um reality você serve! O dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser. Bota na tua cabeça que tu é ratazana de esgoto. Nem para p*ta você serve".

Na ocasião, Jojo Todynho deu um carro avaliado em R$ 200 mil ao namorado e fez um post sobre inveja após os ataques: "Felicidade atrai inveja, ainda mais quando sua vida está melhor que a do invejoso".

Segundo o colunista Ancelmo Gois, Jojo exigiu que Cariúcha fosse proibida de citar seu nome e pagasse uma indenização por danos morais de R$ 50 mil.

O que Jojo disse sobre a peoa desde que entrou em A Fazenda?

A Fazenda 2023: Apesar de rixa, Cariúcha elogiou Jojo Todynho em sua eliminação Imagem: Reprodução/PlayPlus

No início de outubro, a famosa postou uma série de stories em seu Instagram detonando a peoa de A Fazenda 15.

Exemplo: "A voz do povo, vulgo Cariúcha, vai sair e como exemplo para todas as pessoas que acham que podem sobressair em cima dos outros com maldade, mentiras e que não vai dar nada."

Respingado e desmerecimento: "Ela respinga no meio dos nossos. Ela fica aí como exemplo para você pensar 2 vezes antes de ir para podcast se meter em história que não lhe convém. Para não desmerecer a conquista dos outros."

Estereótipo negativo: "Foi para o reality para ser estereotipada com tudo que as pessoas gostam de dizer sobre a mulher preta. Que é favelada, sem conteúdo, tudo que é de ruim, eles querem envolver pessoas pretas. E a Cariúcha, burra, que me dá um ódio, foi para reafirmar isso. Garota, acorda para a vida. Que você saia e recomece, porque todo mundo tem direito de fazer uma aula de letramento racial e aprender, porque você tem que aprender."

Nesta madrugada, Jojo comemorou a eliminação de Cariúcha. Ao lado de amigos, brindou com champanhe a saída da peoa do reality rural.

