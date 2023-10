Bruna Surfistinha conta como foi parto de gêmeas e detalhe chama atenção

Rachel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, 38, detalhou como foi o parto das gêmeas Elis e Maria, que nasceram em setembro de 2021.

"Fora toda a tensão e ansiedade, a anestesista me pediu para sentar pra aplicar a injeção na coluna. Entendi ali que a dor do parto de cesárea é essa agulhada. Eu travei, minha coluna travou e continuei sentada. A anestesista se desesperou porque eu precisava deitar logo, antes da anestesia fazer efeito. Eu não conseguia me movimentar. Ela, desesperada, pegou nos meus ombros e me puxou para trás com força, afinal eu precisava deitar" , Bruna Surfistinha

Situação constrangedora. "Quando ela me puxou, eu soltei o mais alto pum da minha vida (juro) e eu nem sabia que estava com vontade disso, mas assim, saiu, com eco na sala. Havia umas cinco pessoas na sala, além do médico. Eu só queria me esconder embaixo da maca. Ninguém riu, além de mim. Talvez já estejam acostumados com esses puns alheios e involuntários de mães após a anestesia"