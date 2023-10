Após ordem de Heitor, Pascoal faz cobrança para cometer pecado em 'Fuzuê'

Luna convencerá Cata Ouro a contar o que se lembra para Barreto (Rogério Brito). Merreca irá garantir a Maria Navalha que não entregará a cruz para Pascoal.

Preciosa reclamará com Heitor da visita de Miguel. Olívia (Jessica Córes) comentará com Rui (Pedro Carvalho) que as chaves de lua e sol pertencem a um tesouro escondido.

Pascoal irá até a Fuzuê. Por fim, Bebel (Lilia Cabral) vai procurar Maria Navalha.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.