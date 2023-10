Após armação, Graça quebra a cara e tem segredo revelado em Terra e Paixão

Caio (Cauã Reymond) fará questão de ajudar Aline (Barbara Reis) com a mudança. Luigi (Rainer Cadete) fará uma surpresa para Petra (Debora Ozório) antes de a mulher ir para clínica, e a levará à aldeia para encontrar Hélio (Rafael Vitti) e Caio, e ser abençoada por Jurecê (Daniel Mundukuru).

Agatha (Eliane Giardini) avisará a Graça (Agatha Moreira) que já sabe do segredo da jovem com Marino (Leandro Lima). Lucinda (Débora Falabella) conseguirá emprego para Anely (Tatá Werneck) na sorveteria do irmão de Silvia (Natascha Stransky).

Agatha avisará a Irene (Gloria Pires) que ela e Antônio (Tony Ramos) estão sendo enganados por Graça. Gladys (Leona Cavalli) vai flagrar Tadeu (Claudio Gabriel) com Berenice (Thati Lopes) e Enzo (Rafael Gualandi) no quarto dela no bar.