A Fazenda 2023: Público UOL discorda da eliminação de Cariúcha

Cariúcha foi a terceira eliminada de A Fazenda 2023 (Record) com 9,74% dos votos. O resultado não era esperado pelo público do UOL, que votou por sua permanência em enquete.

Na enquete do UOL, Cariúcha foi a mais votada para permanecer no reality show rural, acumulando 51,11% dos votos. Por sua vez, Shayan e Márcia Fu foram os menos votados — com 27,35% e 21,54%, respectivamente.

No programa, o eliminado da roça é o peão com o menor percentual de votos.

As porcentagens de Shay e Márcia Fu, sobreviventes da berlinda, não foram reveladas ao público — Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, já havia sinalizado que isso aconteceria na edição.

A enquete mede exclusivamente a preferência dos leitores do UOL. Ela não tem valor de amostragem científica e também não interfere no andamento do programa.

