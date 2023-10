Fazenda: Kally tenta tirar satisfação com Márcia, mas leva fora: 'Hoje não'

Após o resultado da terceira roça de A Fazenda 2023 (Record), que eliminou Cariúcha, Kally tentou conversar com Márcia Fu sobre as acusações feitas no programa ao vivo.

Antes de anunciar o resultado, Adriane Galisteu perguntou aos três roceiros qual peão da sede ainda precisa de uma estratégia de jogo. Em sua resposta, Márcia citou Kally: "Acho que ela precisa de uma estratégia mais dela."

Quando a ex-jogadora de vôlei voltou para a sede, Kally tentou tirar satisfação: "Eu estou em cima do muro, querida?"

Márcia rebateu: "Foi o que eu achei, tá? Eu falei exatamente o que eu quis. Mas agora eu vou curtir a minha alegria, tá? Não quero brigar, hoje não. Quero curtir a minha felicidade. Você deixa, só hoje? Aí a partir de amanhã você faz o que quiser."

Antes de finalizar a conversa, Kally disse: "Não quero brigar, não."

