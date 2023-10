Fazenda: Madrugada tem críticas a peões da sede e entrevista de Cariúcha

A Fazenda 2023 (Record) teve uma madrugada movimentada: após a eliminação de Cariúcha, que falou sobre sua passagem no reality show em entrevista, os peões da sede já começaram a recalcular suas rotas. Veja os destaques da noite no resumo abaixo.

Márcia foge de treta com Kally

A Fazenda 2023: Márcia Fu e Kally conversam após terceira roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Após o resultado da terceira roça, Kally tentou conversar com Márcia Fu sobre as acusações de que "estaria em cima do muro", feitas no programa ao vivo. No entanto, a cantora levou um fora.

Márcia: "Foi o que eu achei, tá? Eu falei exatamente o que eu quis. Mas agora eu vou curtir a minha alegria, tá? Não quero brigar, hoje não. Quero curtir a minha felicidade. Você deixa, só hoje? Aí a partir de amanhã você faz o que quiser."

Peões criticam Márcia

A Fazenda 2023: Rachel, Kally e Lucas criticam Márcia Fu Imagem: Reprodução/PlayPlus

Rachel, Kally e Lucas criticaram o comportamento de Márcia Fu: segundo o trio, a ex-jogadora de vôlei voltou da roça com outra personalidade.

Rachel: "Que tipo de personalidade essa pessoa tem? Um dia xinga até o talo, no outro está andando com eles [Simioni e Shay]... Não acho diferente da outra que saiu [Cariúcha]."

Shay opina sobre jogo de André

A Fazenda 2023: Shay critica jogo de André Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em conversa com Alicia, Kally e Radamés, Shay criticou o jogo de André e afirmou que o ator "não sabe o que está fazendo" no reality show.

Shay: "O cara [André] não sabe nem que está na baia e não pode ser votado... Não tem estratégia p*rra nenhuma."

Eliminada, Cariúcha fala sobre o reality

A Fazenda 2023: Cariúcha fala sobre Lucas Imagem: Reprodução/PlayPlus

Cariúcha foi eliminada após receber apenas 9,74% dos votos para continuar em A Fazenda 15. De madrugada, a funkeira participou do Cabine de Descompressão (PlayPlus), com Lucas Selfie:

No programa, Cariúcha pediu para as pessoas pararem de a comparar com Jojo Todynho. Além disso, elogiou a rival após assistir um de seus vídeos.

Ela falou sobre o jogo de Lucas e disse que o peão "quer ser o novo Arthur Aguiar".

A funkeira ainda assistiu a um VAR de Simioni falando mal dela e ficou sem reação: "Me sentindo uma tonta".

