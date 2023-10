'Lucas quer ser o novo Arthur Aguiar', diz Cariúcha após eliminação

Terceira eliminada de A Fazenda 2023 (Record), Cariúcha participou do Cabine de Descompressão (PlayPlus), com Lucas Selfie, e opinou sobre o jogo de Lucas Souza no reality show.

No papo, a funkeira voltou a afirmar que o ex de Jojo Todynho fez coaching antes de entrar no reality e o comparou com Arthur Aguiar — vencedor do BBB 22.

Opinião. "O Lucas está bem confiante de que vai ganhar. Ele fez coaching para ganhar. Não é ele na Fazenda, quem conhece ele aqui fora sabe que não tem nada a ver."

Foco no jogo. "É um personagem. Ele montou um personagem que é como um Arthur Aguiar. Ele contratou coach e um monte de gente."

Na entrevista a Selfie, Cariúcha ainda afirmou que não pretende pedir desculpas a Lucas pelo que disse confinamento: "Ele mereceu, se faz de bobo".

Eliminação. Cariúcha foi a terceira eliminada e deixou A Fazenda 15 após receber apenas 9,74% dos votos. Ela disputou a berlinda contra Márcia Fu e Shayan.

Adriane Galisteu questionou a funkeira sobre o que poderia ter causado o resultado. "Fui muito para cima das pessoas, não tive papas na língua e nem moderei as palavras... Poderia ter me segurado, mas sou assim. Joguei de verdade e lá é para gente grande, não é fácil."

