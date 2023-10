Brincadeira de criança? Vitão 'lambe' cocô e assusta seguidores

Vitão assustou seus seguidores ao compartilhar uma foto "lambendo" um montinho de cocô. Apesar de o cantor deixar claro que as fezes eram de brinquedo, fãs do cantor não pouparam as piadas com a postagem ousada.

"Queria ter um passaporte e um avião de papel. Feliz dia das crianças", desejou o artista, lembrando um dos eventos comemorados hoje.

"Quando eu era criança até cheguei a comer terra, mas cocô já era demais pra mim", ironizou um seguidor. "Que m*rda é essa, homem???", brincou outro. "Que loucura é essa, Vitor?", questionou uma terceira.