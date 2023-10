Silvia Abravanel expõe 'briga' com Silvio Santos: 'Atrapalhava demais'

Silvia Abravanel, 52, detalhou como foi o início da sua carreira e a relação com o seu pai, Silvio Santos, 92, dono do SBT, em entrevista ao programa Manhã do Ronnie, na Rede TV!.

No início atrapalhava demais e eu estava começando a pegar uma certa raiva do meu pai. Ele me tratava como filha, mas me cobrava como funcionária. Ele me dava bronca e isso tudo tava me deixando muito mal.

Relação com o pai no trabalho. "E a partir desse dia a gente teve um relacionamento de patrão e funcionária, e de filha para pai, nos horários que não condiziam com o trabalho."