Globo deixa de 'ignorar' o SBT e explora ex-estrelas do canal de Silvio

Tem um Domingo Legal no meu #Domingão! João Liberato convidou um reforço especial na Batalha do Lip Sync: KLB!



"A Pipa do Vovô não sobe mais"

Um mês antes, o quadro Batalha do Lip Sync contou com Tiago Abravanel, 35, fazendo uma homenagem ao avô Silvio Santos, 92. O cantor, que desistiu do BBB 22, dublou músicas famosas do apresentador como "Como Vai?" e "A Pipa do Vovô Não Sobe Mais" para delírio do público.

"Nem acredito que fiz isso na Globo", disse o ator, assim que acabou a apresentação.

A performance contou com bailarinas, figurino com o lendário microfone no paletó e plateia com "pompom" levantado, como era feito nos programas de auditório do dono do SBT.