Após separação, Sandy canta parabéns para Lucas em turnê pela Europa

Em turnê pela Europa, Sandy, 40, cantou parabéns para Lucas Lima, 41, seu ex-marido, no show de Dublin (Irlanda), na noite desta quarta-feira (11). No final de setembro, eles anunciaram o fim do casamento após 24 anos de relacionamento.

"A gente traz família na turnê, aí a gente tem o quê? Tem que botar para trabalhar, não é mesmo? Já cantou parabéns, já se divertiu, já recebeu carinho, abasteceu um pouquinho. Mas a gente ta muito feliz de fazer essa turnê juntos, tá sendo muito gostoso", disse Sandy depois de abraçar Lucas e cantar parabéns.

Homenagem ao ex-marido. "Esse guri aí faz 41 hoje. E ele merece todo amor do mundo? Lucas lima, que seu novo ciclo venha realizado de sonhos realizados. Que toda a alegria que você espalha retorne para você em dobro!! Que seus passos sejam firmes e você seja feliz em cada um deles. E que tenha muito café!! Que sorte a minha te ter nessa vida? Te amo sempre", escreveu em uma postagem no Instagram.