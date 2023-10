Roque sai da UTI e esposa dança para comemorar: 'Animar um pouco'

Gonçalo Roque saiu da UTI do Hospital São Luiz, no Itaim Bibi, em São Paulo. Agora, o ex-assistente de Silvio Santos aguarda a alta hospitalar, que deve acontecer amanhã.

Janilda Nogueira, esposa de Roque, celebrou a melhora do quadro de saúde do marido e, no Instagram, publicou um vídeo dançando.