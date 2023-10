Saiba que horas começa a terceira eliminação de A Fazenda

A terceira roça foi definida e um dos participantes abandona A Fazenda 2023 (Record) nesta quinta-feira (12). Saiba mais detalhes sobre a eliminação.

Que horas começa a eliminação? Segundo a programação da Record, o programa ao vivo começa às 22h45 (horário de Brasília) e termina até 0h15, quando Galisteu conversará com o eliminado da semana.

Quem disputa a preferência do público? Cariúcha, Márcia Fu e Shayan estão na berlinda, e um deles se despede do reality e do prêmio milionário hoje.

Onde acompanhar? A eliminação pode ser assistida pela emissora ou pelo PlayPlus, serviço de assinatura que acompanha a casa 24 horas.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 40914 votos 52,95% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 21,12% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 25,92% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 40914 votos

