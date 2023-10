Peoa que armou confusões pode ser eliminada de A Fazenda, diz parcial UOL

As intrigas e confusões podem prejudicar uma peoa, que corre o risco de ser eliminada de A Fazenda 2023 (Record). Veja o que diz a parcial da enquete do UOL.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Às 9h45, Márcia Fu foi eleita pelo público do UOL a deixar a competição. A peoa, que já arrumou confusões e intrigas com outros participantes, recebeu 22,74% dos votos para ficar no reality.

Assim como nas outras parciais, Shayan se manteve em segundo lugar, contando com 27,61% dos votos para permanecer na casa.

Já a votação para Cariúcha continuou despencando. Agora, a cantora somou 49,65% dos votos — uma hora atrás, estava com 52,03% dos votos.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 40103 votos 53,90% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 20,83% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 25,27% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 40103 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados