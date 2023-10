Poeta passa perrengue e perde show do filho no Tomorrowland: 'Não acredito'

Ela, no entanto, ficou presa no trânsito e não conseguiu assistir a apresentação do filho no evento — que está de volta ao Brasil após sete anos.

Eu não acredito que estou há três horas e meia dentro de uma van. Não consegui chegar ainda ao evento. Estava louca, ansiosa para ver o meu filho tocar no Tomorrowland Brasil, mas a estrada parou.

Patrícia Poeta

Ao Gshow, Felipe contou que separou a 12 horas diárias no processo de criação de sua apresentação, montando um set apenas com músicas autorais, entre faixas já lançadas e outras ainda inéditas e exclusivas.

Felipe é filho da apresentadora Patrícia Poeta e do diretor da TV Globo e dos Estúdios Globo, Amauri Soares.

O Tomorrowland Brasil acontece nos dias 11 a 14 de outubro em Itu, no interior de São Paulo.