Parcial de Enquete UOL mostra queda em favoritismo de peoa na 3ª roça

A terceira eliminação de A Fazenda 2023 (Record) acontecerá no programa desta quinta-feira (12), em uma roça disputada por Shayan, Cariúcha e Márcia Fu. Saiba o que a parcial da enquete do UOL indica sobre a roça da semana.

Às 15h, Márcia Fu ainda é a peoa com menos votos e provável eliminada. A ex-jogadora de vôlei, contudo, esboçou uma leve reação e agora soma 22,05% dos votos do público do UOL para ficar no programa.

O iraniano Shayan continua em segundo lugar, com 31,37% dos votos, sendo o segundo favorito a seguir na disputa em A Fazenda 15.

Já a então favorita Cariúcha teve uma grande queda em sua porcentagem, embora continue a mais votada. A cantora tem agora 46,58% dos votos.