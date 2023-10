Parcial UOL mostra queda de favorita e possível reviravolta na eliminação

A terceira eliminação de A Fazenda 2023 (Record) acontece nesta quinta-feira (12), e o resultado pode surpreender os telespectadores. Confira o resultado da parcial da enquete do UOL.

Por volta das 10h45, Márcia Fu liderava a votação para ser eliminada. A ex-jogadora de vôlei recebeu 24,11% dos votos para ficar no programa.

Shayan aumentou a quantidade de votos, somando 28,7% dos votos para seguir na disputa pelo prêmio milionária.

Ao encontro do que já estava sendo mostrado pela enquete do UOL anteriormente, os números de Cariúcha continuaram despencando. Agora, a cantora contou com 47,19% dos votos para permanecer na casa.

Desde às 7h, Cariúcha vem perdendo votos. Será que Márcia Fu pode ser superada pela famosa e se livrar da roça da semana? Por enquanto, Cariúcha segue à frente dos oponentes, não sendo eliminada, conforme a parcial do UOL.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 41121 votos 52,72% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 21,17% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 26,11% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 41121 votos

