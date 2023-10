Parcial do UOL aponta queda de voto em favorita para ficar em A Fazenda

A parcial da enquete do UOL indicou uma queda no favoritismo de uma peoa para ficar em A Fazenda 2023 (Record). Veja o que mudou a seguir.

Às 8h45, a parcial da enquete ainda apontava que Márcia Fu pode ser eliminada hoje (12). Apesar de contar com mais votos, a ex-jogadora de vôlei ainda recebeu apenas 21,19% dos votos.

Shayan também permaneceu em segundo lugar como favorito para continuar na disputa pelo prêmio milionário, somando 26,78% dos votos.

Uma das mudanças da parcial da enquete do UOL foi a queda de votos para Cariúcha. A peoa diminuiu em mais de 2%, contabilizando agora 52,03% dos votos. Antes, constava com 54,11% dos votos para ficar no programa.

