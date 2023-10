Peoa corre risco de ser eliminada de A Fazenda, conforme enquete do UOL

A votação para a terceira eliminação de A Fazenda 2023 (Record) segue a todo vapor. Saiba o que a parcial da enquete do UOL indica sobre a roça da semana.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Às 14h, Márcia Fu continuou liderando as chances de ser eliminada. A ex-medalhista olímpica recebeu 21,36% dos votos do público do UOL para ficar no programa.

Por sua vez, Shayan contabilizou 28,48% dos votos, sendo o segundo favorito a seguir na disputa em A Fazenda 15.

Já, segundo a parcial do UOL, Cariúcha era a favorita para permanecer no reality rural, totalizando 50,15% dos votos.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 80499 votos 55,95% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 18,18% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 25,87% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 80499 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados