Murilo Benício posta foto rara com filhos no Dia das Crianças: 'Com eles'

O ator Murilo Benício compartilhou nesta quinta-feira (12) uma foto com os filhos, Antônio Benício Negrini, 26, e Pietro Antonelli Benício, 18.

O que aconteceu

No Instagram, o ator compartilhou em seus stories o registro com os filhos, que são frutos de relacionamentos com as atrizes Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli.