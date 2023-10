Mauricio de Sousa aparece de surpresa em voo temático da Turma da Mônica

O Boeing 737-800 decolou do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, por volta das 12h30. A viagem no avião temática também foi uma surpresa para os passageiros, já que a aeronave não tem uma rota específica — ou seja: a pessoa só descobre na hora do embarque que a viagem será realizada no avião da "dona da rua" do Bairro do Limoeiro.

O cartunista chegou ao aeroporto por volta das 10h. Da entrada principal até o embarque, o 'pai' da Turma da Mônica foi abordado diversas vezes por fãs. Todo mundo queria um registro com o desenhista mais querido do país.

Ele estava acompanhado da mulher, a desenhista Alice Takeda, do filho Mauro Sousa e do genro Rafael Piccin. Marina, uma das filhas do desenhista, também estava no voo. Ela viajou com o marido, Rafa Cameron, e o filho do casal, o pequeno Martin.

Piccin, que também é gerente administrativo da Maurício de Sousa Produções, contou que é sempre assim. Por onde o cartunista passa, ele é sempre abordado. Não importa a geração. "Não tem idade. E ele adora."

Avião da Turma da Mônica chegou em Porto Alegre (RS) por volta de 14h20 Imagem: Anna Alves/@annaafotografa/Divulgação

O voo foi marcado por surpresas. Os passageiros receberam sacolas com gibis e serviço de bordo diferenciado. Além disso, também foram sorteados kits, gibis autografados e Sansões.