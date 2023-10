Lexa se manifesta após post de amiga soar com indireta de traição a Guimê

A frase faz referência ao caso de traição de Chico Moedas, ex de Luísa Sonza, após quatro meses de namoro com a cantora.

Lexa nega que tenha mandado indireta ao ex-marido, MC Guimê Imagem: Reprodução/Instagram

A publicação acabou se tornando viral pelos boatos que o casamento de Lexa com Guime acabou após ele descobrir uma traição da artista.

Com a repercussão do vídeo, Lexa repostou o vídeo nos stories do Instagram alegando que não era nenhuma indireta ao ex-marido.