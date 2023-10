Joe Jonas publica mensagem enigmática em meio a divórcio com Sophie Turner

Joe Jonas, 34, compartilhou uma foto em seu story do Instagram após resolver sua batalha pela custódia das filhas, uma de 3 anos e outra de 1, com a ex-esposa Sophie Turner, 27.

"Estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa", escreveu em uma imagem em que aparece olhando para o espelho.

Sophie Turner e Joe Jonas, anunciaram o divórcio no início de setembro. Segundo informações do Page Six e TMZ, o ex-casal chegou a uma "resolução amigável" na custódia das crianças.