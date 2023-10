Jenny reclama de peoa em A Fazenda 15: 'Saiu me dando bundada'

Jenny Miranda teve um estresse rápido com Kally durante a tarde em A Fazenda 2023 (Record). O motivo: a peoa arrumou as camas que Jenny havia dito que arrumaria.

Jenny: "A Kally saiu me atropelando, correndo.. falei, calma cara, eu vou arrumar! A Kally saiu num desespero. Eu disse que ia arrumar todas as camas. Ela pegou, saiu me dando bundada, arrumei do jeito que ela queria, que nem a cara dela! Povo é mal educado!".

Cariúcha apontou que a peoa estava procurando confusão desnecessária. "Jenny, cada um arruma o seu!"

Jenny retrucou: "Eu disse que ia arrumar todos pra não faltar nenhum."

Simioni apoiou Cariúcha:"Vai brigar por causa disso?"