Jenny se desespera com 'saída' de Cariúcha em A Fazenda: 'Povo é ruim'

Jenny não segurou as lágrimas e caiu no choro com Cariúcha em A Fazenda 2023 (Record). A peoa teme que a cantora seja eliminada na terceira roça.

Cariúcha: "A gente se vê lá fora."

Jenny: "O povo é muito ruim."

Cariúcha: "Depois a gente se encontra lá fora, meu amor. Vai ficar tudo bem!"

Cariúcha: "Quem diria que eu ia gostar de você..."

Cariúcha: "Você aguenta firme aqui."

Jenny: "Eu estou com medo."

