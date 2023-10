Jenny aposta em saída de peoa na 3ª roça de A Fazenda 2023: 'Distorce tudo'

Jenny Miranda, em conversa com Alicia X no quarto da sede de A Fazenda 2023 (Record), expressou seu palpite para a terceira roça da temporada, que será resolvida no programa desta quinta-feira (12): a peoa aposta na saída de Márcia Fu.

Jenny: " Se o Brasil tá vendo, ela mente, se contradiz, ela fala uma coisa depois pinta outra, que não é verdade. Tipo as nossas brigas. Ela coloca palavras nas bocas das pessoas. Depois da pessoa falar, ela distorce tudo", apontou.

"Ela fala, 'ah o Brasil tá vendo', sim, se o Brasil tá vendo essa inconstância toda, ela sai. Isso é muito sério, ela me chamou de podre", pontuou.

Jenny ainda comparou a ex-jogadora com Cariúcha. "Ela [Cariúcha] entrega entretenimento. A Márcia tá aqui só vivendo. Só existindo aqui dentro."

Márcia Fu disputa a roça ao lado de Cariúcha e Shayan.

