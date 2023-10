Shayan põe Jaquelline contra a parede após revelação: 'Não adianta'

Na cozinha de A Fazenda 2023 (Record), Jaquelline contou que ficou magoada com um participante.

Em papo com Shayan, a ex-BBB revelou que ficou triste com ele após votar nela. Na situação, a peoa causou uma punição proposital na casa.

Shayan: "Você veio e me abraçou, chorou um pouco. Aí você saiu e as pessoas estavam me criticando: 'por que passa a mão na cabeça?'. Estava dando conselho."

Jaquelline: "Isso, estava dando conselho."

Shayan: "Uns cinco minutos depois você chegou e deu aquela treta com Jenny e Sander."

Shayan: "E o pessoal: 'viu que não adianta você tentar apaziguar?'. Eu te dei conselho e apontei seu erro."

Shayan: "Não é porque a gente é amigo que vou passar a mão na sua cabeça."

Jaquelline: "Foi isso, fiquei sentida, não esperava. Sei que você teve seus motivos, querendo ou não, talvez tenha pensado: 'ela vai entender meu voto'."

Jaquelline: "A gente conversou, mas eu meio que levei para o coração, ficou dentro de mim esse sentimento."

Na conversa, Jaquelline ainda pontuou que tinha comentado sobre a situação com Rachel e André e que não daria mais prioridade a ele.

