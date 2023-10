Hamas usou celular do namorado de DJ para enviar ameaças, diz jornal

Membros do Hamas teriam usado o celular de Orión Hernández Radoux, namorado da DJ Shani Louk, para enviar ameaças em árabe depois de capturar o casal em uma rave, próxima à Faixa de Gaza.

Shani ficou conhecida no noticiário internacional depois de um vídeo que mostrava uma mulher desacordada na parte de trás de uma caminhonete, cercada de integrantes do grupo extremista. A mãe da jovem identificou que a refém era a filha graças ao cabelo e às tatuagens. Depois, Ricarda recebeu notícias de que a DJ ainda está viva. Já o paradeiro de Orión é desconhecido.

Segundo The Sun, as mensagens de texto enviadas do celular de Orión para o número do pai diziam frases como "Eu cuspo em você", "Maldito seja você" e "Liberte a Palestina", todas escritas em árabe.