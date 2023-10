Favorita cresce e peoa deve ser eliminada de A Fazenda, segundo parcial UOL

Nesta quinta-feira (12), um dos participantes se despede de A Fazenda 2023 (Record) e será eliminado na terceira roça. Confira o que aponta a parcial da enquete do UOL.

Às 11h45, Márcia Fu perdeu votos e continuou como a mais indicada a sair do programa. Conforme parcial do UOL, recebeu apenas 20,48% dos votos para ficar.

Shayan também teve uma diminuição dos votos para seguir na disputa. Sendo assim, somou 24% dos votos agora.

Por outro lado, Cariúcha cresceu novamente na votação do público do UOL. A cantora que estava com 47,19% contabilizou agora 55,53% dos votos, aumentando o percentual em mais de 8%.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 41203 votos 52,62% Cariúcha 21,19% Márcia Fu 26,18% Shayan

