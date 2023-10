A Fazenda 15: Peoa mantém tendência de queda em parcial de Enquete UOL

A votação para definir a terceira eliminação de A Fazenda 2023 (Record) está acontecendo e o resultado será conhecido no programa desta quinta-feira (12). Shayan, Cariúcha e Márcia Fu disputam a preferência do público.

Saiba o que a parcial da enquete do UOL indica sobre a roça da semana.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Às 16h, Márcia Fu ainda é a peoa com menos votos, mas continua reagindo.. A ex-jogadora de vôlei ainda está longe de Shay e Cariúcha, mas agora já soma 23,18% dos votos do público do UOL para ficar no programa.

O iraniano Shayan continua em segundo lugar e também aumentou sua votação, com 33,18% dos votos.

Cariúcha continua em primeiro, mas segue em tendência de queda em sua porcentagem. A cantora tem agora 43,64% dos votos.