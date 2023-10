Dia de eliminação em A Fazenda é marcado por lágrimas de roceira e palpites

O dia que terminará com a terceira eliminação de A Fazenda 2023 (Record) foi calmo na sede do reality show rural. Sem grandes tretas, o que marcou as horas pré-roça foram as lágrimas de uma das roceiras e palpites sobre o que acontecerá à noite.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Confira os principais acontecimentos do dia:

Cariúcha desaba em lágrimas por estar na roça: 'Sonhei tanto...'

Em papo com Sander na cozinha, Cariúcha caiu no choro com medo de ser eliminada.

Sander: "Tem dia para acabar. Todo mundo quer ganhar."

Cariúcha: "Mas eu sonhei tanto em estar aqui..."

Sander: "Claro, mas, às vezes, Deus prepara as coisas para a gente, às vezes não é o que a gente quer, desejo Dele é outro. Se não for para você ser a finalista, você tem um bom caminho lá fora."

Sander: "Pensa que sua família está lá, seus trabalhos. Você não saiu na primeira semana, está um mês aqui direto, no ar, ao vivo."

Sander: "Eu queria muito ficar [quando fui para a roça], mas, puts, o Ton saiu primeiro... falei: 'f*deu, pelo menos vou ver a minha esposa, a minha filha'. Comecei a me contentar, sabe?"

Jenny também sofreu com a possível saída da amiga

A Fazenda 2023: Jenny chora com Cariúcha Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jenny não segurou as lágrimas e caiu no choro com Cariúcha, temendo que a cantora seja eliminada na terceira roça.

Cariúcha: "A gente se vê lá fora."

Jenny: "O povo é muito ruim."

Cariúcha: "Depois a gente se encontra lá fora, meu amor. Vai ficar tudo bem!"

Cariúcha: "Quem diria que eu ia gostar de você..."

Cariúcha: "Você aguenta firme aqui."

Jenny: "Eu estou com medo."

A influenciadora ainda apostou na saída de Márcia Fu

Jenny: " Se o Brasil tá vendo, ela mente, se contradiz, ela fala uma coisa depois pinta outra, que não é verdade. Tipo as nossas brigas. Ela coloca palavras nas bocas das pessoas. Depois da pessoa falar, ela distorce tudo", apontou.

"Ela fala, 'ah o Brasil tá vendo', sim, se o Brasil tá vendo essa inconstância toda, ela sai. Isso é muito sério, ela me chamou de podre", pontuou.

Jenny ainda comparou a ex-jogadora com Cariúcha. "Ela [Cariúcha] entrega entretenimento. A Márcia tá aqui só vivendo. Só existindo aqui dentro."

Márcia Fu disputa a roça ao lado de Cariúcha e Shayan.

Colônia de férias?

A Fazenda 2023: Radamés e Tonzão comentam sobre reality show Imagem: Reprodução/PlayPlus

Tonzão e Radamés comentaram a respeito de suas impressões sobre o jogo.

Tonzão: "Pensei que ia ser uma colônia de férias, ia vim só zoar, só botar pilha, ouvir música o dia todo".

Radamés: "O bicho pega".

Tonzão: "Vai ter as dinâmicas, lance dos animais... Lance de horário nem sabia que tinha esse bagulho, pra mim a gente que ia fazer nossos horários".

O cantor brincou, contando que achando que iria "fazer bagunça" no reality show. "Achei que eu ia fazer mó bagunça. Pensei: vou zoar cantar minhas músicas, fazer dancinhas. Pensei que era só bobeira, só brincadeira. Chegou aqui, toma.