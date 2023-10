'Destinos à Deriva': como história angustiante de hit da Netflix foi feita?

'Destinos à Deriva' está no topo da Netflix desde o seu lançamento no fim de setembro. O drama de sobrevivência conta a angustiante história de Mia (Anna Castillo), que tenta fugir de seu país e acaba perdida no oceano.

Grávida, a mulher vive em um país totalitário com o marido, e os dois tentam escapar por meio de um navio de carga para dar uma vida melhor à filha que estão esperando. No entanto, o homem é capturado por seguranças, e Mia acaba sozinha no contêiner.

O que ela não esperava era que uma tempestade violenta a atirasse no mar. À deriva, a protagonista entra em trabalho de parto e dá à luz, enquanto água entra por um buraco no contêiner, que começa a afundar.