Danilo Gentili revela que não pode tomar remédio: 'Já quase morri'

O humorista e apresentador do SBT Danilo Gentili revelou no canal do influencer Renato Cariani que não toma remédios desde criança.

O que aconteceu

Gentili disse que, desde criança, não pode tomar remédio quando fica doente. "Não posso tomar antitérmico, analgésico, [para] febre eu fico tomando banho gelado".