Cezar diz que Simioni é 'cabeça pensante' de grupo: 'Abaixou a bola'

Em papo com Radamés, Cezar Black analisou o jogo de Simioni e Cariúcha em A Fazenda 2023 (Record). Para o ex-BBB, a famosa influencia as demais peoas de seu grupo.

Radamés: "Eu já não tinha muito essa troca com ela. Tenho papo maneiríssimo com ela, mas sobre outras coisas. Quase nunca falei muito de jogo com ela."

Radamés: "Engraçado que, quando a gente toca em alguns assuntos, a gente pensa muito parecido, mas eu nunca entrei nesse detalhe [de jogo]. Até porque eu sabia que não era a hora e não sei. Ao mesmo tempo em que ela fala os pensamentos dela, ela não dá abertura. Pelo menos para mim nunca deu."

Cezar: "Ela sempre deixou muito claro que ela era a cabeça pensante. Que quem ela fosse, as meninas iriam junto."

Cezar: "Depois desse lance da Cariúcha, elas foram para um lado e eu realmente me afastei para o outro. Porque não convém para mim."

Cezar: "Por exemplo, Cariúcha, quando ela me ataca, ela vem falando: 'Black foi maldoso'... falei: 'beleza' e fui para cima também, falei sobre ela e a partir daquilo ali rompeu. Aí ela começou a disseminar: 'o Black só cresce para cima de mulher', aí não tem condição com uma pessoa dessa e me afastei."

Cezar: "Não sei se percebeu, quando ela veio dar o bote em mim: 'ai, não tenho ninguém, me desculpa'. Abaixou a bola aí, provavelmente Simioni deve ter falado com ela."

