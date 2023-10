Cariúcha desaba em lágrimas por estar na roça: 'Sonhei tanto...'

Em papo com Sander na cozinha, Cariúcha caiu no choro com medo da roça em A Fazenda 2023 (Record) e o peão tentou consolá-la.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Sander: "Tem dia para acabar. Todo mundo quer ganhar."

Cariúcha: "Mas eu sonhei tanto em estar aqui..."

Sander: "Claro, mas, às vezes, Deus prepara as coisas para a gente, às vezes não é o que a gente quer, desejo Dele é outro. Se não for para você ser a finalista, você tem um bom caminho lá fora."

Sander: "Pensa que sua família está lá, seus trabalhos. Você não saiu na primeira semana, está um mês aqui direto, no ar, ao vivo."

Sander: "Eu queria muito ficar [quando fui para a roça], mas, puts, o Ton saiu primeiro... falei: 'f*deu, pelo menos vou ver a minha esposa, a minha filha'. Comecei a me contentar, sabe?"

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 79985 votos 56,29% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 18,11% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 25,61% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 79985 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados