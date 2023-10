Bumbum da Xuxa e Pedro Sampaio misterioso: o baile de Halloween da Sephora

Ela contou gostar da ideia apresentada no filme "A Múmia", de 2017, no qual há uma "repaginada" no famoso personagem do terror.

João Guilherme Silva

Ela é inspirada na 'Ilha do Medo', filme do Scorsese que o DiCaprio faz o personagem principal. Usei ela porque tem uma frase que me marcou: 'Será que é melhor viver na fantasia?'. Para algumas pessoas, a situação é muito difícil, então é interessante pensar isso.

João Guilherme Silva contou a Splash

O filho do Faustão ainda revelou ser muito fã do Leonardo DiCaprio e gosta de todos os filmes que contam com o ator no elenco.