Bruna Biancardi fala em salvação ao se tornar mãe: 'Sempre foi o meu sonho'

Bruna Biancardi, 29, compartilhou um texto em suas redes sociais refletindo sobre ser mãe. A influenciadora deu à luz a Mavie, fruto do seu relacionamento com Neymar.

Ser mãe sempre foi o meu sonho, e quem me conhece sabe.. mas não imaginei que seria um amor tão intenso e inexplicável. É como se tudo só fizesse sentido agora. Foram meses de muitas mudanças, tanto físicas como emocionais.. ela sentiu tudo o que eu sentia, e foi maravilhoso ver quem são as pessoas que realmente se importavam com a gente.

Parto da filha. "No nascimento dela pude experimentar as sensações do parto normal e também da cesárea, e não mudaria nada! Foi perfeito! Já sinto falta dos chutinhos, de passar creme na barriga e acompanhar o desenvolvimento dela, mas, agora está infinitamente melhor."