Após reencontro, Jonas surpreende Giovanni com revelação em 'Elas por Elas'

Taís (Kênia) ficará desesperada, mas perceberá que Roberto (Cássio Gabus Mendes) está mentindo sobre sua suposta descoberta da amante de Átila (Sergio Guizé). Cris (Valentina Herszage) confortará Giovanni (Filipe Bragança) sobre o estado do avô.

Mário (Lázaro Ramos) vai deduzir que Roberto pode estar enganando Lara (Deborah Secco). Enquanto isso, Roberto vai treinar Alícia (atriz não divulgada) para fingir que é a amante de Átila.

Lara vai pedir que Mário a acompanhe no encontro com Alícia. Tony (Richard Abelha) começará a trabalhar no escritório de Átila, e Yeda (Castorine) vai se interessar pelo rapaz.