Após noitada, Gabi Cavallin não aparece para depor no caso Antony, diz site

A influenciadora Gabi Cavallin falou com exclusividade ao UOL sobre as agressões e ameaças que sofreu durante seu namoro com Antony, atacante do Manchester United.

A jovem mostrou à reportagem imagens e áudios inéditos, usados na acusação contra o atleta. Ela registrou um boletim de ocorrência contra Antony no início de junho.

Na ocasião, Gabi compareceu à delegacia no Tatuapé, zona leste da capital paulista, com uma lesão em uma das mãos. Gabi pediu uma medida protetiva contra o ex.