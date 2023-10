Após cobrança, Claudio entrega verdade surpreendente em 'Fuzuê'

Olívia (Jessica Córes) vai encontrar uma figura com as imagens das chaves de lua e sol. Enquanto isso, Jefinho (Micael Borges) vai se aconselhar com Lampião (Ary Fontoura).

Barreto (Rogério Brito) vai expulsar Pascoal da casa de Cecília. Merreca (Ruan Aguiar) irá se declarar para Soraya (Heslaine Vieira).

Vitor (Danilo Maia) confidenciará à Bianca (Guilhermina Libanio) a sua desconfiança contra Rui (Pedro Carvalho). Olívia ficará constrangida com os comentários de Nero (Edson Celulari).

Jefinho verá Luna e Miguel juntos e não se aproximará. Por fim, Miguel irá ao encontro de Preciosa.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.