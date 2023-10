Anitta aluga casa em Los Angeles junto com Bruna Marquezine: 'Ela está lá'

Anitta, 30, revelou que divide o aluguel de uma casa em Los Angeles com a amiga Bruna Marquezine. No 'De Frente com Blogueirinha' de hoje (11), a cantora contou que não gosta tanto de morar na cidade americana e explicou o motivo.

Aluguel de imóvel

A cantora explicou que, apesar de ter uma casa própria em Miami, prefere alugar um imóvel quando está em Los Angeles, e divide o valor com Bruna.