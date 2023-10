Alok reencontra pai após ataques do Hamas em rave em Israel: 'Que alívio'

"Vi uma chuva de mísseis a cem, 200 metros de distância. O lugar em que fizeram o festival fica ao lado de uma base que foi invadida pelo Hamas e roubaram tanques e motos", afirmou.

O brasileiro disse que alguns amigos com quem estava foram sequestrados e mantidos reféns por integrantes do Hamas no local. "Tinha acabado de voltar para a barraca, uma amiga minha está mantida refém. Não tivemos mais notícias dela."

Dois brasileiros morreram no ataque à rave

As duas primeiras vítimas brasileiras na guerra em Israel após o ataque terrorista do grupo extremista Hamas são Bruna Valeanu e Ranani Glazer. Eles estavam desaparecidos desde o último sábado, quando uma festa rave em que os dois estavam foi alvo de bombas e a invasão de membros do Hamas.

Ranani chegou a gravar um vídeo de dentro de um bunker. Ele estava no festival acompanhado da namorada e de um amigo. Na filmagem ele diz que a situação que viveu em Israel parecia "cena de filme".

Rafaela Treistman, namorada do jovem, disse que ela e outras pessoas usaram os corpos de pessoas mortas para tentar se proteger.