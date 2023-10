Peoas querem alertar Cariúcha sobre Henrique: 'Ele dá mole, mas namora'

Na madrugada desta quinta-feira (12) em A Fazenda 2023 (Record), Lily, Jenny e Simioni conversaram sobre a relação de Cariúcha e Henrique no confinamento.

O triou de peoas afirmou que gostaria de falar com Cariúcha sobre a proximidade com Henrique — que tem namorada —, mas confessou ter receio da reação da funkeira.

Lily: "Hoje ela [Cariúcha] soltou que ele é seu irmãozinho. Não é, amiga, desculpa. Você não sente isso. A gente sente uma malícia de ambas as partes. E ele tem uma pessoa lá fora, ele namora."

Lily: "Vocês já tentaram avisar ela várias vezes... Eu a amo, mas ela é uma pessoa explosiva, a gente conhece."

Jenny: "Ele tem que se colocar no lugar dele, de homem que namora."

Eu acho que ele está dando mole demais. Ela [Cariúcha] tinha que se posicionar, porque ele tem uma pessoa lá fora. Simioni

Jenny: "O público pode pesar em cima dela por ser mulher."

No papo, Simioni afirmou que acha as situações de Cariúcha com Henrique normais — no entanto, disse ser estranho o ex-atleta ter namorada e se portar dessa forma.

Acho que eles só não ficaram ainda porque ela [Cariúcha] não foi para cima. Porque ele não vai cortar ela. [...] Ele não tem caráter e é bem plantinha. Simioni

Quem é a namorada de Henrique?

Henrique namora Bianca Ewald, que também é nadadora. Os dois se conhecem há oito anos.

No programa Selfie Service (PlayPlus), Bianca já falou sobre a proximidade entre o namorado e Cariúcha em A Fazenda 15.

"Eles têm uma amizade lá dentro. Reconheço que no começo ela ajudou muito ele, aproximou ele da galera, porque ele é mais contido, tímido. Aí ele vai se soltando e as pessoas vão vendo quem ele é", disse a nadadora.

Bianca ainda apontou que vê os comentários de Cariúcha como brincadeiras. "É o jeito dela de brincar e é isso. Não controlo as atitudes das outras pessoas, meu foco é o Henrique".

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados