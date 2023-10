'La Máfia': Qual o novo grupo formado por Simioni em A Fazenda 15?

Em A Fazenda 2023 (Record), durante uma conversa com Lily, Simioni comentou que um novo grupo foi formado no confinamento: o "La Máfia".

Quem faz parte do grupo? A turma inclui Simioni, Cariúcha, Jenny, Tonzão, Yuri, WL, Lily e Márcia Fu. Seu objetivo é eliminar os rivais da sede, como Rachel e Lucas.

No papo com Lily, Simioni afirmou que uma de suas estratégias é fingir falsos desentendimentos com a ex-atleta de vôlei nos próximos dias.

Simioni: "A Márcia tá com a gente. Vou começar as minhas tretas fakes com ela..."

Simioni: 'Quando eu estava lá embaixo, ela me pediu desculpas e disse que não quis me ofender. No meio da conversa a gente chegou no mesmo ponto: tínhamos que nos unir para destruir eles [restante dos participantes]."

Lily: "Mas será que o pessoal não vai pegar a visão [que estamos juntos]?"

Simioni: "Não pegam..."

